Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Thunder : 124-125, après deux prolongations

Lakers @ Warriors : 109-119

- Et un thriller pour démarrer, un ! Les fans d'OKC qui se sont pointés pour la remise des bagues, l'ouverture de la saison NBA et le comeback de Kevin Durant ne doivent pas regretter leur choix. Ils ont tout eu ! Une remontée dans le money time avec un panier de Shai Gilgeous-Alexander pour envoyer le match en prolongation, une deuxième prolongation, l'occasion de huer "KD", expulsé pour 6 fautes à la toute fin de la 2e overtime, et deux lancers décisifs de "SGA" pour plier la rencontre et couronner la fête.

Le Thunder a cravaché, a pris un Alperen Sengun de gala (39 pts, 11 rbds, 7 asts) dans le buffet, mais a trouvé les ressources pour l'emporter, notamment en l'absence de Jalen Williams. Menés de 5 points à 4 minutes de la fin, les joueurs de Mark Daigneault se sont accrochés pour déjouer les plans du tall ball de Houston.

"SGA" était bloqué à cinq points à la pause, mais a profité de la longueur du match pour se mettre en rythme et finir avec 35 points à 12/26. Sur le 4e quart-temps et les deux prolongations, le MVP en titre a posé 24 points. Clutch !

Shai in the 4Q and both OTs: 24 PTS

4 REB

2 AST

2 STL

1 BLK The moments you want the reigning Kia MVP to step up... and SGA stepped up 💯 pic.twitter.com/qwMQ2uvDEC — NBA (@NBA) October 22, 2025

Jabari Smith Jr a eu une dernière munition au buzzer, mais la bonne défense de Jaylin Williams a réduit sa marge de manoeuvre.

OKC GETS THE STOP. THEY WIN AN INSTANT CLASSIC. FINAL: Thunder 125, Rockets 124 in 2OT. pic.twitter.com/gkMmw7hrNv — NBA (@NBA) October 22, 2025

Kevin Durant (23 pts, 9 rbds), lui, a reçu l'accueil hostile auquel on s'attendait. On a vu KD clairement comprendre qu'offensivement la première option cette saison serait Alperen Sengun, totalement dans la lignée de son Eurobasket phénoménal. En 49 minutes, le Turc a compilée 39 points, 11 rebonds et 7 passes, avec un +5 de différentiel. Il pourra toujours regretter que son fadeaway n'ait pas fait mouche au buzzer du 4e quart-temps, mais on voit dans quel état d'esprit et dans quelle forme il attaque cette saison NBA 2025-2026.

A noter aussi, puisque c'était notre joueur à suivre pour la saison dans la preview du Thunder : Chet Holmgren a marqué 28 points, ce qui a évidemment été un vrai plus pour OKC.

Autre petit événement du match : Kevin Durant a tenté de poser un temps mort avant la fin de la première prolongation. Petit problème, les Rockets n'en avaient plus... Même alertés par le banc du Thunder, les officiels n'ont pas signalé de méfait et ont expliqué après coup qu'ils n'avaient pas vu la demande de KD...

Lakers @ Warriors

- Le deuxième match de la nuit mettait aux prises les Warriors et les Lakers au Chase Center ? Le cinq des Lakers sans LeBron : Doncic, Vincent, Reaves, Hachimura, Ayton. Il faut reconnaître que tout ça a un peu ressemblé à une opposition Luka Doncic vs les Warriors et, sans surprise, malgré le génie du Slovène, qui a démarré par un carton, Golden State a maîtrisé son sujet pour l'emporter de 10 points. Doncic a fini avec... 43 points, 12 rebonds et 9 passes à 17/27. Austin Reaves (26 pts) l'a épaulé, mais collectivement les joueurs de JJ Redick étaient inférieurs cette nuit.

LUKA DONCIC LADIES AND GENTLEMEN pic.twitter.com/RxNUlhrXlV — Lakers Empire (@LakersEmpire) October 22, 2025

Jimmy Butler (31 pts) a été agressif (16/16 sur la ligne !) et excellent, Stephen Curry (23 pts) a piloté le tout et le banc a contribué avec notamment un bon Buddy Hield (X). Le score était encore serré à la pause, mais le 3e quart-temps des Warriors, particulièrement celui de Jonathan Kuminga, a fait pencher la balance. Kuminga a marqué 13 points à 5/5 sur cette fenêtre et a permis aux hommes de Steve Kerr de creuser l'écart, ce qui s'est confirmé dans le 4e où Golden State a contenu la tentative de comeback des Lakers. Le panier à 3 points bien lointain de Curry dans la dernière minute a calmé les ardeurs des Angelenos...

STEPH DAGGER SPOILS LUKA'S 43-POINT NIGHT IN HOLLYWOOD 🤯 pic.twitter.com/jRwAcMdDX6 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2025

- Luka Doncic est devenu le deuxième Laker de l'histoire à compiler au moins 35 points, 10 rebonds et 5 passes dans un match d'ouverture d'une saison NBA, après Shaquille O'Neal en 2000.

- Déjà une faute technique pour Draymond Green, qui est déjà en forme de mi-saison en ce qui concerne sa grande bouche.

- Nos yeux doivent quand même s'habituer à des scènes auxquelles on ne s'attendait pas, comme voir Al Horford dans un maillot des Warriors gueuler sur Marcus Smart dans un maillot des Lakers pour une faute flagrante sur Stephen Curry.