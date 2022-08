Kevin Durant, le Heat peu agressif dans les négociations ?

Il ne s’agit pas d’un secret, Kevin Durant et les Brooklyn Nets ont été globalement déçus par les offres reçues pour ses services. Et avec le dénouement récent de ce feuilleton, on devrait, petit à petit, en apprendre plus sur les coulisses des négociations.

Considéré comme l’une des destinations préférentielles de l’ailier, le Miami Heat a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Et avec Pat Riley, la franchise floridienne suscitait vraiment des fantasmes par rapport à un deal XXL.

Et pourtant, selon le journaliste de The Athletic Shams Charania, le Heat n’a jamais été agressif sur ce dossier ! Pourquoi ? Car Miami n’avait pas l’intention de faire exploser son effectif actuel. Même pour une star de la trempe de Durant…

Encore une fois, cette information confirme le marché complexe pour KD cet été. Même considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA, le natif de Washington, à 33 ans, suscitait aussi des doutes. Et plusieurs équipes n’ont pas voulu "tout sacrifier" pour lui.

Bien évidemment, il faut aussi noter que le prix XXL fixé par les Nets n’a pas aidé les discussions. Mais pour Kevin Durant, il s’agit tout de même d’une surprise.

