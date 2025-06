Kevin Durant envoyé aux Houston Rockets !

Le feuilleton Kevin Durant a livré son dénouement ! Sur le départ des Phoenix Suns depuis plusieurs semaines, l'ailier prend la direction des Houston Rockets. D'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, la franchise de l'Arizona et la formation texane ont trouvé un accord pour le trade de KD.

Afin de récupérer la superstar de 36 ans, les Rockets ont sacrifié : Jalen Green, Dillon Brooks, le #10 pick de la Draft NBA 2025 et 5 picks du second tour de la Draft. Tout d'abord, Durant peut avoir le sourire !

Houston figurait dans la liste de ses destinations préférées et ses envies ont donc été entendues. Pour la fin de sa carrière, il va pouvoir évoluer dans un contexte compétitif chez les Rockets, 2èmes à l'Ouest sur cet exercice 2024-2025.

Pour les Texans, il s'agit aussi d'un renfort de poids. Sur ce dossier, les Rockets ont remporté la mise malgré la concurrence forte du Miami Heat sur les 24 dernières heures. Surtout, Houston a envoyé des atouts "sacrifiables".

Alors qu'il se disait que les Suns voulaient absolument récupérer Jabari Smith, les Rockets n'ont pas craqué. Et quid de Phoenix justement ? Il y avait visiblement une volonté de tourner la page Durant avant la Draft NBA. Quitte à avoir des demandes moins importantes.

Avec le #10 pick, ils vont pouvoir obtenir un prospect intéressant. Et avec les ajouts de Green et Brooks pour épauler Devin Booker, ils vont chercher à être compétitifs. Mais le gros coup semble tout de même pour Kevin Durant et Houston !

