Kevin Durant et Kyrie Irving défendent les demandes de transfert

"Les demandes de transfert sont une mauvaise chose", n’a pas hésité à trancher Adam Silver, commissioner de la NBA. Dans une ligue où les athlètes gagnent constamment en liberté, ce mode opératoire est devenu la norme, mais il ne fait toujours pas l’unanimité. Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ont tous les deux demandé à quitter les Brooklyn Nets récemment, ont ainsi tenu à défendre leur décision.

Dans une impasse dans les négociations de son extension aux Nets, Irving a été le premier à réclamer son transfert. Dans la dernière année de son contrat, il a alors posé un ultimatum au front office de Sean Marks. Il a tout de suite annoncé à son équipe qu’il partirait à la free agency, sans contrepartie, s’il n’était pas envoyé ailleurs avant la trade deadline.

C’est dans ce contexte que le meneur est arrivé à Dallas pour épauler Luka Doncic. Cette décision, qui a entraîné la fin du projet de Brooklyn, a ainsi fait l’objet de vives critiques. Le principal intéressé, lui, n’y voit pas de problème.

"Pourquoi personne n’a la possibilité de demander des transferts ? Quand est-ce que c’est devenu terrible de prendre d’excellentes décisions professionnelles pour soi-même, son bonheur et sa tranquillité d’esprit ? Vous n’allez pas vous entendre avec tous les employeurs. Donc, si vous avez la possibilité d’aller d’ailleurs et que vous le faites légalement, je ne pense pas qu’il y ait un problème avec ça", a-t-il expliqué, en conférence de presse, sous sa capuche et ses lunettes de soleil.

Après le départ de son coéquipier, la demande de Kevin Durant s’imposait plus ou moins. L’ailier est arrivé aux Nets avec Kyrie Irving et ne se voyait pas y rester sans lui. Les choses se sont cette fois-ci passées en douceur et en toute discrétion, envoyant également KD à l’Ouest, aux Phoenix Suns.

Interrogé à ce sujet, ce dernier s’est montré moins défensif que son ancien partenaire. Il a préféré souligner les conséquences positives de toute cette affaire.

"Je ne pense pas que ce soit mauvais pour la ligue. Cela amène plus de regards sur la ligue, plus de gens sont excités. Les nouvelles de mon transfert, du transfert de Kyrie, cela apporte plus d’attention à la ligue. Donc je pense que c’est génial pour la ligue", a même osé Durant.

Il est clair que cette actualité mouvementée a ajouté de l’intérêt à la compétition. La légitimité des demandes de trade, en revanche, est une question bien plus complexe. Celle-ci sera d’ailleurs certainement au cœur des négociations du prochain CBA.

