Kevin Durant continue de soutenir aveuglement Kyrie Irving

Les Brooklyn Nets se demandent bien ce qu'ils vont faire si Kyrie Irving refuse toujours de se faire vacciner. Une décision qui, si elle est maintenue, l'empêcherait de s'entraîner avec son équipe, mais aussi surtout de jouer tous les matches à domicile, les deux rencontres à l'extérieur au Madison Square Garden mais aussi celle au Canada, contre les Toronto Raptors. Il manquerait donc 44 des 82 rencontres de la saison régulière. C'est presque à se demander si, pour des questions d'alchimie, il ne serait pas préférable de ne pas le faire jouer du tout. Son ami Kevin Durant n'est évidemment pas du même avis.

"Je vois Kyrie comme un membre de notre équipe. Peut-être que je suis juste naïf. Il doit prendre une décision personnelle. Je veux qu'il fasse partie de ce groupe. C'est un joueur spécial. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler et on va le laisser prendre sa décision seul. J'essaye de ne pas trop m'impliquer. C'est plus grand que le basket. Je ne vais pas lui donner des conseils."

On comprend que Kevin Durant n'ait pas envie de publiquement critiquer son coéquipier, qui plus est l'un de ses meilleurs amis. Ses mots sont plutôt justes. En revanche, on aimerait bien savoir s'il n'intervient vraiment pas auprès de Kyrie Irving. Parce que le problème, c'est que le choix du meneur All-Star a tout de même un impact sur toute l'équipe des Nets. KD pourrait utiliser son influence pour essayer de convaincre son pote plutôt que de le laisser dans ses réticences tout en demandant à ce qu'il fasse encore partie de l'équipe.

