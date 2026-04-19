Kevin Durant, la catastrophe qui change tout

Il a suffi d’un entraînement, d’un choc au genou et de quelques mots prudents d’Ime Udoka pour faire exploser le scénario de cette série. Avant le Game 1 entre les Lakers, 3es de l’Ouest, et les Rockets, 4es, Houston avançait avec une étiquette de favori qui pouvait sembler paradoxale au regard du classement, mais qui ne devait rien au hasard. Les blessures de Luka Doncic et Austin Reaves avaient changé la lecture de l’affiche, affaibli Los Angeles et offert aux Rockets un avantage aussi concret que rare pour une équipe moins bien classée. Et puis... Kevin Durant est tombé.

Ime Udoka a expliqué que sa star avait reçu un coup dans une zone délicate, au-dessus du tendon rotulien, lors d’un entraînement la veille du premier match, remporté cette nuit par les Lakers. L’imagerie n’a montré “rien de majeur”, mais le genou est resté très sensible, au point d’être difficile à plier sur certains mouvements. Résultat : pas de Kevin Durant pour le Game 1, perdu par les Texans à L.A. D’un seul coup, plus de résultat évident et une série totalement relancée.

Les pépins physiques des Lakers avaient fait de Houston un favori presque contre nature. L’absence soudaine de Durant vient casser cette logique et remettre les deux équipes sur une ligne beaucoup plus proche.

Parce que même avec des Lakers diminués, retirer Durant de l’équation, c’est enlever aux Rockets leur plus grande certitude, leur meilleur créateur de décalages, leur solution la plus fiable quand un match se crispe.

KD est considéré en day to day, mais ne sera dans tous les cas pas à 100% dans cette série, ce qui est un déjà un sacré coup dur.