Kevin Durant n’a pas demandé à être tradé

Kevin Durant est toujours un joueur des Phoenix Suns à l'heure de ces lignes. Et KD veut bien que l'on sache que s'il y a eu des rumeurs et qu'il y en a encore à quelques encâblures de la deadline des trades, ce n'est absolument pas de son fait.

Shams Charania révèle que depuis le début des tractations et même au plus fort des négociations entre les Suns et d'autres équipes, notamment Golden State, Kevin Durant était totalement en paix avec la perspective de rester. "Il n'y a jamais eu de demande de trade de la part de Kevin Durant à Phoenix. [...] Les Suns ont discuté de KD avec les Warriors, parce que c'était le joueur qu'ils voulaient. Et le train est passé lorsque Durant a indiqué qu'il ne voulait pas retourner à Golden State".

Maintenant que les Suns ont raté Jimmy Butler - ce qui était prévisible au regard de la no-trade clause de Bradley Beal - la situation autour de Kevin Durant va-t-elle changer ? Et KD lui-même ne va-t-il pas prendre un peu ombrage du fait que Phoenix a envisagé l'hypothèse de le transférer ? Réponse dans quelques heures, lorsque la période de trades aura refermé ses portes.

