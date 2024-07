Kevin Durant n’en peut plus des mensonges à son sujet

Kevin Durant est en ce moment à Las Vegas avec Team USA pour préparer les Jeux Olympiques 2024 à Paris. En marge de ce début de camp, "KD" a évoqué un sujet toujours aussi délicat pour lui : celui de son omniprésence dans les rumeurs de trades et de l'image de mercenaire qu'il a auprès d'un certain nombre de fans. Dans un entretien avec Yahoo Sports, Kevin Durant a confirmé qu'il resterait bien à Phoenix et qu'il était agacé, pour ne pas dire plus, d'entendre dire le contraire.

"C'est dur de ne pas entendre ce que les gens disent à ton sujet. A chaque fois que quelqu'un veut de l'attention, il a juste à appuyer sur le bouton 'KD veut partir'. Il n'y a rien d'autre qui fasse autant démarrer les gens à cette période de l'année. Oh, le mercenaire va encore partir ! C'est quelque chose qui marche à chaque fois.

C'est pour ça que les gens mettent des alertes ESPN sur leur téléphone. C'est fou, parce que je parle avec les Suns tous les jours depuis que la saison est terminée, avec notre GM, nos coaches, etc... On est concentrés sur la suite. Donc entendre dire que Phoenix doit en finir avec moi me fait me demander d'où ça vient. Voir les gens mentir comme ça, ça me dérange. Et voir le public gober ça, ça me dérange aussi. Je suis triste que les gens croient à ces mensonges.

Anthony Edwards : « Je suis la première option » de Team USA

Je ne peux pas contrôler ça et en même temps j'ai de la peine pour les gens. Pour ceux qui croient tout ce qu'ils voient à la télé, parce que c'est une mauvaise habitude, et pour ceux qui créent les mensonges. J'ai envie de leur dire de ne pas se laisser aveugler par ça, en comparaison de ce que j'apporte sur le terrain.

En tant que fan, c'est quelque chose qui peut agacer. 'Et merde, ce connard va encore partir'. Et même si je pars, est-ce que je joue quand même bien au basket ? Je suis frustré pour les fans, parce que je veux qu'ils apprécient l'expérience. Le jeu est bien plus pur et beau que ça".

Kevin Durant est pour le moment mis au repos à cause d'une douleur au mollet, mais aucune inquiétude n'est pour le moment de mise quant à sa participation au tournoi olympique.