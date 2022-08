Kevin Durant, les Nets bien trop gourmands avec les Celtics

Il ne s’agit pas d’un secret, les Boston Celtics ont approché les Brooklyn Nets pour Kevin Durant. Face à cette opportunité, la franchise du Massachussetts a même accepté de formuler une proposition autour de Jaylen Brown. Ce dernier représente probablement le meilleur joueur proposé jusqu’à maintenant aux Nets.

Mais on le sait, cette offre a été jugée insuffisante. Et d’après les informations du journaliste du Boston Globe Adam Himmelsbach, les dirigeants de Brooklyn ont initialement réclamé Brown et Jayson Tatum aux Celtics ! Bien évidemment, Boston a tout de suite écarté cette possibilité…

En récupérant KD, le président Brad Stevens veut viser le titre et a donc besoin de l’associer à Tatum. Par la suite, les Nets ont tout de même revu leurs exigences à la baisse. A la place, ils ont donc demandé un package avec Brown et Marcus Smart (avec de nombreux picks).

A nouveau, les Celtics ont pris la décision de repousser cette possibilité. Reste désormais à savoir comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines. Sur le papier, Boston, en sacrifiant Jaylen Brown, a très certainement l’une des meilleures offres.

Et avec le nouveau coup de pression de Kevin Durant, Brooklyn va peut-être avoir l’envie de relancer les négociations.

Jaylen Brown et les Celtics, les “dégâts” contrôlés