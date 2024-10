Kevin Durant, sa prolongation aux Suns va attendre…

Depuis début juin, Kevin Durant se retrouve éligible à une prolongation chez les Phoenix Suns. Actuellement sous contrat jusqu'en 2026, l'ailier peut prolonger pour une année supplémentaire et 59,5 millions de dollars. Mais il ne s'agit pas de la tendance avant la deadline de lundi.

D'après les informations du média ESPN, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder va attendre l'été prochain pour trancher sur son futur. A ce moment-là, KD sera éligible à une prolongation pour 123,8 millions de dollars sur 2 ans à Phoenix.

De son côté, il a d'ailleurs pris la parole par rapport à sa situation contractuelle.

"Je n'y pense même pas. Je vais simplement jouer avec mon contrat actuel et me concentrer sur cela. Et je me concentre sur l'équipe. Je n'ai même pas encore eu de conversation avec qui que ce soit au sujet d'un contrat.

J'essaie de me concentrer sur le basket. J'ai eu la chance d'être dans cette position pendant 18 ans et je ne me concentre donc pas vraiment sur l'aspect financier. J'essaie simplement de continuer à m'améliorer, à développer mon jeu et à voir jusqu'où je peux aller.

Cela a toujours été mon objectif principal. Quand le moment viendra, le moment viendra. Pour l'instant, il me reste deux saisons de contrat, alors je vais me concentrer sur ces deux saisons", a insisté Kevin Durant face aux médias.

Il n'y a bien évidemment aucune urgence sur ce dossier. Cependant, une prolongation avait tout de même été évoquée par les dirigeants des Suns. Notamment pour calmer les rumeurs concernant un éventuel trade.

Sans un nouveau deal, les rumeurs pourraient rapidement revenir...

