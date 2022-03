Kevin Durant soulagé du retour à temps complet de Kyrie Irving

Les Brooklyn Nets de Kevin Durant ont reçu une très bonne nouvelle. Grâce à la levée des restrictions sanitaires à New York pour "les sportifs et les artistes", Kyrie Irving va pouvoir redevenir un joueur à temps complet.

Absent en début de saison puis ensuite de retour seulement à l'extérieur, le meneur, même sans être vacciné contre le Covid-19, va retrouver le Barclays Center dimanche contre les Charlotte Hornets. Un véritable soulagement pour cette formation.

Avec les grosses ambitions des Nets, KD n'a pas caché sa joie.

"Il a fallu attendre longtemps. C'est un moment excitant pour les fans des Brooklyn Nets et les fans de New York de voir l'un des nôtres de retour sur le terrain à domicile. Cela signifie beaucoup pour notre équipe.

On est heureux de le retrouver et on a donc hâte de terminer la saison en beauté. Je suis content que tout cela soit derrière nous", a apprécié Kevin Durant face à la presse.