Kevin Durant revient sur le départ de Kyrie : “Il est comme ça”

Kevin Durant attend avec impatience de pouvoir faire ses débuts officiels avec les Phoenix Suns. En attendant, il est revenu rapidement sur son départ de Brooklyn et particulièrement sur le fait que Kyrie Irving ait voulu partir - et a réussi à le faire - en premier, dans le podcast ECTS produit pas The Boardroom, dont il est l'un des actionnaires.

"KD" le répète : il n'en veut pas à Kyrie, même si son souhait aurait été de tenter le coup jusqu'à la fin de la saison avec les Nets.

"Je suis capable de compartimenter les choses. Je suis déçu que l'on n'ait pas fini la saison ensemble, mais je sais aussi que nous sommes nos propres entités séparées. On fait tous des choses et on bouge pour nos propres carrières. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir fait ça, même si ça a eu des implications pour l'équipe.

Il est comme ça et c'est ce qu'il avait envie de faire. Je ne peux pas avoir un problème avec ça. Je pourrais agir comme si ça ne m'avait pas dérangé de ne pas finir la saison ensemble, mais j'adorais jouais avec Kyrie et je voulais voir jusqu'où on pouvait aller ensemble parce que l'on jouait tous les deux à un très haut niveau.

J'aime le jeu et c'est tout ce qui m'intéresse dans cette ligue. Pas toute cette merde sur ce qui se passe en coulisses ou dans les négociations de contrats. Je n'ai même pas envie de penser à ces choses-là. Donc quoi qu'il fasse, je lui fais confiance pour que ce soit la bonne décision pour lui et sa famille.

On n'a pas encore eu de conversation parce que les choses se sont passées vite et qu'il a dû gérer son installation à Dallas et moi mon arrivée à Phoenix, mais ça viendra. Je suis sûr qu'on parlera de tout ça".