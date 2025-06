Le package des Raptors pour Kevin Durant est-il le meilleur ?

Les Houston Rockets ou les San Antonio Spurs ont, logiquement, les atouts nécessaires pour remporter les enchères autour de Kevin Durant. Mais les dirigeants n’ont visiblement pas l’intention de céder de jeunes joueurs trop importants pour faire venir le futur Hall Of Famer. Sans doute savent-ils aussi qu’ils sont en position de force et entendent en profiter. Du coup, ça laisse la porte ouverte à d’autres équipes. Les Toronto Raptors font partie des outsiders sur le dossier. Sauf qu’ils ont peut-être en l’état actuel l’offre la plus alléchante (ou la moins pourrie ?) pour l’ailier All-Star.

Selon les sources de RG (à prendre avec des pincettes), la franchise canadienne pourrait proposer un mix de RJ Barrett, Immanuel Quickley et Jakob Poeltl en plus du neuvième choix de la draft 2025. Une place à laquelle est d’ailleurs annoncée le Français Noa Essengue d’après la mock ESPN. Ce n’est pas un package exceptionnel mais c’est sans doute plus que ce que les autres formations ont proposé pour KD jusqu’à présent.

Barrett et Quickley sont deux joueurs encore jeunes qui peuvent compléter l’effectif des Suns sur des postes clés. Poeltl encore plus, puisque Phoenix souffre à l’intérieur. Le neuvième choix d’une draft de qualité est toujours bon à prendre. Ça peut paraître limité pour Kevin Durant, l’un des 20 meilleurs joueurs du monde, mais vu son âge (37 ans) et sa situation contractuelle (51 millions expirants), il est possible que le front office de l’Arizona revoit ses exigences à la baisse.

