Kevin Durant ne veut pas de Minnesota mais plutôt d’une autre équipe

Kevin Durant va avoir 37 ans et il préfère visiblement le soleil à ce stade de sa carrière. C’est le point commun entre les différentes destinations perçues comme préférentielles par le futur Hall Of Famer : San Antonio et les Spurs, Houston et les Rockets ou encore Miami et le Heat. Mais surtout pas les Timberwolves de Minneapolis, ville du grand froid. Selon le New York Times, KD ne serait pas chaud à l’idée de rejoindre le Minnesota, malgré la présence de son ami Anthony Edwards.

Au contraire, il aurait même un scénario favori d’après les sources de Sam Amick et John Krawczynski : celui qui le mènera aux Spurs de Victor Wembanyama. Une situation qui n’arrange pas tout à fait les Phoenix Suns. En effet, la franchise de l’Arizona semblerait pour l’instant privilégier l’offre des Wolves étant donné que celles des autres équipes mentionnées n’auraient pas fait forte impression. Les Rockets ne semblent pas enclins à céder Jabari Smith, le Heat pas disposé à offrir Kel’el Ware et les éperons pas vraiment partants pour lâcher Jeremy Sochan et encore moins Stephon Castle.

Un deal avec Minnesota inclurait a priori Julius Randle ou Rudy Gobert. Mais les dirigeants des Wolves ne voudraient pas bouleverser leur effectif sans être sûr que Kevin Durant soit partant. L’offre n’est sur la table que si ce dernier veut vraiment jouer là-bas. Ça peut se comprendre étant donné que son contrat arrive à expiration en 2026. La franchise veut s’assurer qu’il soit prêt à prolonger avant d’offrir des assets conséquents en contrepartie.