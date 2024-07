Kevin Durant encore forfait pour Team USA…

Touché au mollet, Kevin Durant a encore manqué l'entraînement de Team USA et il ne jouera pas contre l'Australie.

Le Team USA a déjà perdu Kawhi Leonard de sa Dream Team. L'ailier des Los Angeles Clippers, pas complètement remis de sa blessure au genou, a été remplacé par Derrick White. Le statut d'une autre superstar est maintenant assez incertain. En effet, Kevin Durant ne s'entraîne plus depuis quelques jours en raison d'une douleur au mollet. Il devrait aussi manquer le deuxième match test des Américains, prévu contre l'Australie lundi.

"On a encore deux semaines pour prendre une décision au sujet du roster. On suit ça au quotidien. Pour l'instant, on n'a même pas discuté [d'un éventuel remplaçant pour KD] parce qu'on se dit que ça va aller", note le coach Steve Kerr.

Légende de la sélection, Kevin Durant a déjà gagné 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Londres (2012), Rio (2016) et Tokyo (2020). Il peut aller briguer une quatrième breloque à Paris, ce qui serait un nouveau record.