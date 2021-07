Kevin Durant et Team USA, « un coup » nécessaire avant les JO ?

La Team USA va aborder les Jeux Olympiques de Tokyo comme l'équipe favorite de ce tournoi. Pour autant, la sélection américaine ne semble pas intouchable. Lors de cette préparation, Kevin Durant et ses partenaires ont même déçu avec deux défaites.

Le Nigéria et l'Australie ont réussi à surprendre les hommes de Gregg Popovich. Mais plutôt que de s'alarmer, l'ailier des Brooklyn Nets cherche à tirer des enseignements de ces deux revers. Avant le début de cette compétition, les Américains ont ainsi eu une vraie piqûre de rappel.

"C'était bien de recevoir un coup de poing dans la bouche dès le début pour nous rappeler que cela ne sera pas une promenade de santé. Beaucoup de gens sont habitués à voir Team USA arriver et écraser tout le monde. Alors c'était bon pour nous de connaître ça.

J'espère que ce sont les dernières défaites. L'ajout de trois gars, deux champions nouvellement couronnés (Middleton et Holiday) et un autre gars (Booker) qui a été sur cette scène et qui sait comment jouer et gagner dans de grands matchs, ajouter ce QI, va aider l'équipe.

Toutes les équipes veulent nous battre, toutes les équipes veulent nous voir perdre.", a estimé Kevin Durant pour The Athletic.