Kevin Love, la renaissance qui fait vraiment plaisir

Après plusieurs années difficiles, Kevin Love se sent mieux et il retrouve des sensations sur les parquets. Au bonheur des Cavaliers.

Kevin Love tombait dans l’oubli. Le marasme. La dépression. L’argent ne fait pas toujours le bonheur. Prolongé pour 120 millions sur quatre ans en 2019, l’ancien All-Star ne se sentait plus à sa place au sein d’une équipe des Cleveland Cavaliers en reconstruction suite au départ de LeBron James. La gestion du processus l’agaçait. Les blessures l’éloignaient des terrains. Et quand il jouait, il n’arrivait pas à s’empêcher de manifester sa frustration.

Le vétéran devenait un cas épineux pour la franchise de l’Ohio. Pourtant, le GM Coby Altman restait persuadé qu’il pouvait aider cette jeune équipe à décoller. Il est venu le voir cet été, pour lui indiquer son nouveau rôle en sortie de banc. Plutôt que de se braquer, Kevin Love a accepté. Malgré la concurrence du nouvel arrivant Lauri Markkanen et du nouvel arrivant Evan Mobley.

Mais à une seule condition. Selon ESPN, il aurait demandé à ce qu’il soit en mesure de batailler pour ses minutes. Et que, s’il les méritait, les coaches le ferait jouer. En gros, ne pas être mis au placard comme John Wall par exemple.

Quelques mois plus tard, ça fonctionne. Kevin Love tourne à plus de 13 points par match en seulement 20 minutes. Il prend aussi 7 rebonds et converti 42% de ses tentatives derrière l’arc. Propre. Surtout qu’il donne l’impression de monter en puissance. La présence de Ricky Rubio, qu’il connait depuis leurs saisons communes à Minnesota, l’aide aussi à développer son meilleur basket. Ou au moins un niveau de jeu décent. Surtout, il se sent à nouveau heureux. Et c’est le plus important.

Kevin Love, les Raptors : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA