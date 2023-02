Pour Kevin Love, ce sera bel et bien le Heat

Son buyout avec les Cavaliers officialisé, Kevin Love clôt le plus grand chapitre de sa carrière. L’ailier fort de 34 ans, désormais libre, se pense toujours capable de jouer un rôle important dans une équipe compétitive. Il a ainsi l’intention de signer au Miami Heat, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, comme l’indiquaient les rumeurs.

Sorti de la rotation de J.B. Bickerstaff, Love n’avait plus vraiment sa place dans l’effectif de Cleveland. Dans la dernière année de son contrat de quatre ans pour 120 millions de dollars, il aurait pu attendre la free agency pour quitter la franchise avec laquelle il a gagné un titre en 2016. L’ancien coéquipier de LeBron James et Kyrie Irving a préféré rebondir dès cette saison avec l’objectif de disputer les playoffs.

Pour l’intérieur, un départ à Miami a du sens sur tous les tableaux. Le Heat, 7e de l’Est avec 32 victoires pour 27 défaites, est parfaitement armé pour se qualifier en postseason — même si ce sera éventuellement à travers le playin. Les hommes d’Erik Spoelstra ont également le vécu nécessaire pour y créer la surprise.

Kevin Love devrait par ailleurs trouver un rôle intéressant chez les derniers finalistes de conférence. Cette place bien définie dans la rotation de l’équipe figurait parmi les principaux arguments pour le vétéran. Le salaire en sera probablement un autre, puisque la franchise est en mesure de lui offrir un contrat de trois millions de dollars avec une partie de sa midlevel exception. Dans un État fiscalement avantageux, il s’agit pour lui de la meilleure option sur le plan financier.

Les Sixers, avec lesquels le quintuple All-Star a également discuté, auraient difficilement pu s’aligner. Ils ne peuvent en effet lui proposer qu’un salaire minimum pour moins de garanties sportives.

Love affiche des moyennes de 8,5 points et 6,8 rebonds en 20 minutes par match cette saison. En 2021-2022, avec un rôle plus conséquent et de meilleurs pourcentages (39,2% à trois points), il avait terminé en deuxième position du vote pour le titre de Sixième homme de l’année — remporté par son probable futur coéquipier, Tyler Herro. Il s’agit donc d’un renfort de choix pour le Heat, qui devra finir l’année en beauté pour assurer une qualification immédiate en playoffs.

