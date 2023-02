Les Sixers prêts à essayer de chiper Kevin Love au Heat ?

Les Cleveland Cavaliers et Kevin Love sont tombés d'accord sur un buyout. Le vétéran, qui a passé 9 saisons dans l'Ohio, est désormais de libre de s'engager où bon lui semble et il devrait rejoindre une autre armada de la Conférence Est. Le Miami Heat tient la corde depuis plusieurs jours. Sauf que les Philadelphia Sixers pourraient rentrer dans la danse. Selon ESPN, la franchise de Pennsylvanie va rencontrer le vétéran avant que ce dernier valide sa décision.

Le but étant évidemment de le convaincre de rejoindre Joel Embiid et sa bande. Ce serait une excellente addition pour les Sixers. Mais aussi pour le Heat, bien entendu. En bonne santé, l'ancien champion NBA peut apporter son expérience, son adresse extérieure, son sens du rebond et de la passe. C'est un joueur de qualité qui compilait plus de 8 points et presque 7 rebonds avant de sortir de la rotation à Cleveland.

Les Cavaliers ont déjà annoncé qu'ils allaient retirer le numéro 9 de Kevin Love. Logique et mérité.

Kevin Love et les Cavaliers c’est malheureusement fini, qui va en profiter ?