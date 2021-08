Kevon Looney se fait taffer par un gamin à son propre camp

Kevin Looney est un joueur NBA. Un champion NBA, même, puisqu'il a remporté deux titres avec les Golden State Warriors en 2017 et 2018. Lorsqu'un joueur professionnel se retrouve dans un match face à des amateurs ou des jeunes, le gap est généralement immense. Sur du un contre un, c'est un peu plus périlleux. Looney l'a compris, en acceptant une petite séquence de défi d'un adolescent lors d'un camp d'entraînement qu'il a organisé durant l'été.

Les gestes du jeune garçon n'ont pas tous l'air complètement licites, mais il a quand même réussi à enrhumer Kevon Looney et à déchaîner les gamins présents autour du terrain. L'un d'entre eux, malheureusement pour l'intérieur de 25 ans, a filmé la scène et l'a largement partagée sur les réseaux.

They did Kevon Looney like this at HIS OWN CAMP 😳 (h/t forgivedev/TikTok) pic.twitter.com/Q2vc0Ui9hZ

— Overtime (@overtime) August 18, 2021