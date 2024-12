Khris Middleton, une attente de plus en plus frustrante…

Lors de l'intersaison, Khris Middleton a subi des interventions aux chevilles. Initialement, l'ailier des Milwaukee Bucks devait être en mesure de disputer le premier match de la saison. Mais pour le moment, il n'a toujours pas foulé les parquets...

Au cours des dernières semaines, son retour a été présenté comme "imminent". Mais ses progrès sont assez lents. Mercredi, il a tout de même participé à un exercice à 5 contre 5. Mais ses sensations ne sont pas assez bonnes pour lui permettre de retrouver la compétition.

Et sans surprise, cette longue attente commence à frustrer le joueur de 33 ans.

"Tous ceux qui veulent jouer, et Khris est l'un d'entre eux, sont frustrés. C'est un défi mental. Vous voyez votre équipe jouer et même si nous jouons bien en ce moment, j'imagine que lorsque nous étions vraiment en difficulté et qu'il ne jouait pas, cela a dû être très difficile pour lui.

Vous voulez aider votre équipe, et il sait qu'il peut le faire. S'il se sentait bien, il jouerait, c'est évident. Il n'y a pas de réponse. Khris travaille comme un fou et fait tout ce qu'il est censé faire. Il lui manque juste d'être sur le terrain.

Nous pensons que c'est pour bientôt, mais vous avez déjà entendu ça. Nous espérons que c'est pour bientôt", a ainsi insisté Doc Rivers pour ESPN.

Avec l'amélioration des résultats des Bucks (11-10), il n'y a aucune urgence sur ce dossier. Mais de son côté, Khris Middleton commence à trouver le temps long. Surtout qu'il doit faire ses preuves avant la fin de son contrat en 2025 (player option pour 2025-2026).

