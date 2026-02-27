Khris Middleton envisage un buyout, Denver intéressé

Khris Middleton envisage un buyout avec les Mavericks, tandis que les Nuggets et d’autres prétendants surveillent la situation de près.

Le dossier Khris Middleton pourrait animer les prochains jours avant la date limite d’éligibilité pour les playoffs.

Arrivé chez les Dallas Mavericks lors du trade majeur impliquant Anthony Davis plus tôt ce mois-ci, l’ailier vétéran réfléchit désormais à la possibilité d’un buyout. Selon l’insider Marc Stein, Dallas serait disposé à faciliter un accord si le joueur souhaite explorer cette option.

Denver en embuscade

Toujours d’après Stein, les Denver Nuggets et plusieurs autres équipes engagées dans la course aux playoffs surveillent attentivement la situation.

Middleton a disputé cinq matches avec les Mavericks, tournant à 14,0 points, 4,0 rebonds et 2,6 passes en 23 minutes de moyenne. Un rôle secondaire, mais une production solide pour un joueur reconnu pour son tir, sa fiabilité dans le money time et son expérience du très haut niveau, lui qui a été champion NBA en 2021.

À 33 ans, l’ailier arrive au terme d’un contrat expirant de 33,2 millions de dollars. Une donnée importante pour Dallas, actuellement hors du Top 8 à l’Ouest, et pour les franchises qui cherchent une pièce complémentaire capable de faire basculer une série de playoffs.

Une décision stratégique

Le timing est crucial. Pour être éligible aux playoffs 2026 avec une nouvelle équipe, Middleton devra trancher rapidement.

S’il opte pour un buyout, son profil pourrait susciter un véritable intérêt sur le marché des contenders. Son expérience et son sang-froid pourraient représenter un atout précieux pour une équipe ambitieuse dans le sprint final.

