Joel Embiid claque un dagger à trois points et célèbre comme un roi. Mais dans la foulée, il se blesse aux abdos dans une scène drôle et improbable.

Ce jeudi soir, dans un match où les Philadelphia 76ers ont signé une victoire importante face au Heat de Miami, Joel Embiid a offert un moment digne d’un one-man-show tragique-comique. Auteur d’une performance très solide (26 points, 11 rebonds et 4 passes décisives) pour ponctuer un match où il rayonnait après son retour de blessure, Embiid s’est illustré comme souvent par ses qualités offensives avant de nous surprendre et de nous faire sourire.

Alors que les derniers instants du match tournaient clairement à l’avantage des Sixers, Embiid a planté un panier à trois-points bien clutch sur une passe parfaite de Maxey. Ce dagger a clos le match. La foule explose, l’élan est total, et Embiid, jamais dans la retenu sur ces moments là, célèbre avec la conviction d’un homme qui vient de décrocher la lune. Bras tendu, trois doigts en l'air, pause de gladiateur, il savoure ce moment de gloire furtif mais, d'un coup, il se plie en deux et rejoint le banc.

Il en sourit lui-même. C'est culte tellement c'est caricatural. De ce qu'on imagine, il s'est "blessé" aux muscles abdominaux en tenant la pause... On a clairement l’impression qu’après avoir fêté comme s’il venait de gagner un titre, ses abdos ont décidé de lui dire « stop, là ça va trop loin ». Les commentateurs se demandent si c’est une blague. Nous aussi.

Ce moment, assez surréaliste, résume à lui seul la carrière d’Embiid, un joueur capable d’exploits individuels dignes d’une légende (MVP, souvent dominant), et en même temps d’épisodes qui pourraient faire rire (parfois jaune).

On parle souvent de « moment d’euphorie » dans le sport, mais là, Embiid l’a vécu au sens littéral et musculaire. Il célèbre comme un héros, puis son corps le rappelle vite à l’ordre. L’ironie du sort ? Peut-être. Le malaise d’un pivot de 2,13 m qui perd l’usage de ses abdos quelques secondes après un tir à trois points ? Absolument. Et tant pis si ce n’est qu’un petit bobo passager. Sur les réseaux et auprès des fans, ce sera sans doute plus immortalisé que son dagger lui-même...

