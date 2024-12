Khris Middleton, une relance par la passe

Absent sur le début de saison après des interventions aux chevilles cet été, Khris Middleton a disputé les trois derniers matches des Milwaukee Bucks. En sortie de banc, l'ailier dispose d'un temps de jeu limité.

Sur le plan offensif, le joueur de 33 ans se montre logiquement rouillé. Depuis son retour, il tourne ainsi à 5 sur 20 aux tirs. Pour trouver son rythme et avoir un impact, l'ancien joueur des Detroit Pistons tente de se rassurer à la passe.

Une stratégie intéressante et payante, à l'image de ses 8 passes décisives contre l'Orlando Magic (114-109) la nuit dernière.

"Je tente de jouer mon jeu le plus simplement possible. Je prends mes spots ou je vois quelque chose, je laisse circuler le ballon, je le fais bouger. Et tout le mérite revient aux gars qui ont fait le plus dur et qui ont réussi les tirs", a résumé Khris Middleton pour le Milwaukee Sentinel.

"Il organise tout simplement. Il a un QI basket élevé, il créé des actions qui n'existent pas sans lui. Et lui et Giannis ont une telle alchimie, c'est fantastique", a noté son coach Doc Rivers.

Même sans avoir retrouvé son meilleur niveau, Khris Middleton a déjà un impact positif sur le jeu des Bucks. Une belle promesse pour les semaines à venir.

