Les résultats de la nuit

Magic @ Bucks : 109-114

Mavs @ Thunder : 104-118

Les deux rencontres de la nuit étaient en fait deux quarts de finale de la NBA Cup. Elles ont vu Milwaukee et Oklahoma City avancer dans le tableau, en faisant parler leur statut de favori au regard de leurs performances passées dans la compétition.

Même sans Paolo Banchero et Franz Wagner, le Magic a été sans surprise un adversaire coriace pour les Bucks, qui sont les seuls présents dans le dernier carré de l'an dernier à avoir réussi à y retourner. Il a fallu une grosse prestation de Giannis Antetokounmpo (37 points, 7 rebonds, 4 contres) et un finish prolifique de Damian Lillard (28 pts, dont 9 dans la dernière minute de jeu) pour venir à bout des vaillants Floridiens.

Partis comme des boulets de canon, les hommes de Jahmal Mosley se sont à nouveau appuyés sur Jalen Suggs, redevenu une première option comme du temps de son passage à Gonzage à l'université. En plus de ses 32 points, le meneur d'Orlando a manqué deux paniers à 3 points dans les 12 dernières secondes, l'un pour virer en tête, l'autre pour égaliser. Le Magic menait encore à 40 secondes de la fin, mais n'a pu empêcher les Bucks d'emporter la décision.

Milwaukee, qui a aussi pu compter sur un très bon Bobby Portis (22 pts), affrontera le vainqueur de l'affiche entre New York et Atlanta lors du Final Four qui se jouera à nouveau à Las Vegas.

De l'autre côté du pays, le duel entre prétendants au titre tout court a tourné en faveur du Thunder. Oklahoma City a fait plier Dallas dans le 3e quart-temps en capitalisant sur les trop nombreuses pertes de balle texanes. Shai Gilgeous-Alexander a sorti un match de patron (39 pts, 8 rbds, 5 asts, 3 stls à 15/23) et la troupe de Mark Daigneault a réussi à limiter Luka Doncic à 16 points (5/15), grâce au travail colossal de Lu Dort, Alex Caruso et Cason Wallace, qui se sont relayés sur la superstar slovène.

