Killian Hayes raconte le choc d’avoir été coupé par les Pistons

Killian Hayes a quitté les spotlights depuis qu'il a été coupé par les Detroit Pistons la saison dernière. Après son absence aux Jeux Olympiques et sa signature avec les Brooklyn Nets, on espérait le revoir en NBA, mais une blessure l'a contraint à quitter le training camp new yorkais et à refaire ses preuves en G-League. Aujourd'hui membre des Long Island Nets, la franchise affiliée à Brooklyn, l'ancien Choletais garde toujours en tête la possibilité d'un comeback dans la ligue. Lors d'une interview accordée à Mike Laviolle pour Le Roster, Killian Hayes est revenu sur la fin de son aventure avec les Pistons.

"J’ai passé quatre ans là-bas. Il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que c’était vraiment une leçon sur comment ça marche en NBA. Maintenant, je pense que je suis beaucoup plus mature et je vois les choses différemment. Ça m’a aidé à comprendre comment les choses se déroulent. [...]

Quand je me suis fait couper, c’était un peu un choc. Ce n’est pas quelque chose dont on avait parlé. Je me suis réveillé, j’ai eu un coup de téléphone et ça s’est passé comme ça. J'étais déçu. Mais je pense qu’après, il faut continuer. La vie ne s’arrête pas. Il faut continuer à travailler. C’est ce que j’ai fait depuis".

Avec les Long Island Nets, Killian Hayes a joué 11 matches depuis le début de la saison et tourne à 12.9 points et 6.9 passes de moyenne à 43%. Long Island est bon dernier en G-League, avec 2 victoires pour 10 défaites.