Klay Thompson, son avertissement à l’intégralité de la NBA

Klay Thompson se rapproche, doucement mais sûrement, d'un retour. Autorisé à participer aux entraînements des Golden State Warriors, l'arrière, après deux saisons blanches, va bientôt retrouver les parquets.

Il s'agit simplement d'une question de quelques semaines. Ainsi, l'actuelle meilleure équipe de la NBA (15 victoires - 2 défaites) va recevoir le renfort de l'un des meilleurs joueurs de la Ligue (avant sa blessure).

Et en grand compétiteur, le joueur de 31 ans a ainsi envoyé un message fort à la NBA.

"Nous sommes maintenant le type d'équipe où c'est le titre ou l'échec. Et c'est une position vraiment cool d'être dans cette situation. Peu de joueurs peuvent en faire l'expérience. Si je vise le titre ? Oh, oui ! On est en 15-2. Il s'agit donc d'un excellent indicateur.

Et notre défense se trouve dans le Top 3 de la Ligue, ainsi que notre attaque. Et je ne suis pas encore de retour. Pensez-y. Pensez-y vraiment. Je suis vraiment plus motivé que jamais. Je veux tellement un titre. Plus que tout.

Si j'ai l'envie de prouver ma valeur car j'ai été snobé pour la liste des meilleurs ? Pas de question. Pas de question. Je voulais être au sommet... Je voulais ensuite de la reconnaissance. Mais je ne l'ai pas eue, et c'est bien. Vous savez comment on obtient de la reconnaissance ? Vous allez gagner.

Je veux juste gagner à nouveau. Je veux gagner une quatrième bague. N'ayant pas pu jouer ces deux dernières années, je sens que j'ai une grande énergie refoulée pour sortir et prouver, pas à quelqu'un d'autre, mais à moi-même, que je suis toujours l'un des meilleurs", a fait savoir Klay Thompson en conférence de presse.