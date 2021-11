Les nouvelles sont bonnes pour les Golden State Warriors. Alors qu’ils dominent la conférence Ouest (14-2), le retour de Klay Thompson se précise de plus en plus. Le joueur vient en effet d'obtenir le feu vert pour s'entraîner sans restriction.

Blessé depuis plus de deux ans, il sort d’une semaine où il a pu participer à quelques scrimmages en 5 contre 5. Des 5-5 où il n’y avait aucun joueur actuellement dans une équipe professionnelle. Certains étant tout de même de solides joueurs, comme Dante Exum par exemple.

Et ça s’est plutôt bien passé, à en croire Shams Charania et Anthony Slater de The Athletic. A tel point qu’il a été autorisé à participer en totalité à tous les entraînements futurs des Warriors. Et ce sans aucune restriction.

Même si les entraînements en saison régulière ne sont pas d’une intensité exceptionnelle, c’est une véritable avancée pour lui. Entre deux matches, les meilleurs joueurs ont plutôt tendance à se reposer et à recevoir des soins. Mais les autres joueurs plus loin dans la rotation s’entraîne et participent à des scrimmages et des oppositions.

Klay Thompson y participera donc et sera donc enfin opposé à des joueurs NBA avec aucune restriction dans les contacts et l’intensité. Et ce pour la première fois depuis juin 2019, quand il s’était blessé au ligament croisé. Pour rappel, il s’était à nouveau sérieusement blessé en novembre de l’année dernière, au tendon d’Achille cette fois-ci.

Les Golden State Warriors ont pris toutes les précautions possibles dans le processus. Après 892 jours sans jouer, Klay Thompson est totalement guéri de ses deux blessures. Il ne lui reste plus maintenant qu’à retrouver son rythme et rendre son corps capable de tenir l’intensité nécessaire à un match et à une saison NBA. Et il va lui falloir une belle préparation après une absence aussi longue.

Autant dire que s’il devrait revenir lors de la semaine précédant Noël, il ne sera clairement pas capable de jouer 30 minutes tout de suite.

Mais vu le niveau actuel des Golden State Warriors, rajouter un Klay Thompson qui se rapprocherait petit à petit d’un niveau pas trop éloigné de ce qu’il était capable de produire est une perspective des plus excitantes.

