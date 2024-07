Klay Thompson, le boss des Warriors défend son offre

Cet été a marqué la fin d'une ère aux Golden State Warriors avec le départ de Klay Thompson. Membre essentiel de la dynastie des Dubs, l'arrière, à 34 ans, a pris la décision de partir pour les Dallas Mavericks pour 50 millions de dollars sur 3 ans.

Une décision expliquée par des tensions, au cours des dernières années, entre les deux parties. On sait par exemple que Thompson n'a pas apprécié la gestion des Warriors par rapport à une éventuelle prolongation avant la fin de son contrat.

Mais de son côté, le propriétaire de Golden State Joe Lacob a défendu son offre : 48 millions de dollars sur 2 ans.

"Nous lui avons fait une offre, les médias le savent, à l'automne, nettement plus élevée que celle qu'il a finalement signée. Je pense donc qu'elle était très juste. Très juste, voire plus que juste à l'époque. Nous essayons d'anticiper le marché pour lui. Nous essayons d'être justes envers lui et de le reconnaître pour ce qu'il est.

C'est ce que nous avons fait et ce n'était pas acceptable pour lui. C'est son choix. À ce moment-là, nous lui avons dit qu'il devait se préparer pour la Free Agency. Mais vous savez, pour être franc et honnête, Klay a pris sa décision avant le début de la Free Agency.

Il nous a ainsi informés de son intention de ne pas revenir. Il m'a appelé et m'a donc dit les mêmes choses que vous avez entendues (en conférence de presse, ndlr). Klay est un livre ouvert. Il a senti qu'il avait besoin, pour diverses raisons, de prendre un nouveau départ", a précisé Lacob pour The Athletic.

Très clairement, le problème entre les Warriors et Klay Thompson n'était pas seulement sur le plan financier. A ce stade de sa carrière, après une dernière année compliquée sportivement, il avait besoin d'un nouveau départ dans sa carrière.

