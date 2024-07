Draymond Green est revenu sur le départ de Klay Thompson lors de son passage dans l'émission Club 520. Il n'y a pour le moment pas vraiment de tristesse de la part de l'intérieur des Golden State Warriors. Comme l'a expliqué Draymond, Klay n'y était plus mentalement et avait clairement besoin d'un changement de décor.

"Je n'y ai pas trop réfléchi parce que je n'ai pas envie d'affronter la réalité tant que je n'y suis pas obligé. Je ne me suis pas encore autorisé à y penser. Mais je vais être honnête : je suis heureux qu'il soit parti, parce qu'il n'était plus heureux.

Je ne veux que ce qu'il y a de meilleur pour toi. Pas pour moi, l'équipe ou la franchise. On a passé tellement de temps ensemble, plus qu'avec nos propres familles. Et le voir malheureux la saison dernière... Peut-être pas malheureux, mais mal à l'aise, ça m'a dérangé. Tu peux demander à tout le monde chez les Warriors. Klay vit dans son propre monde et ça allait à tout le monde. Mais du jour au lendemain, il n'y arrivait plus et c'était bien plus blessant pour moi que de la voir partir aujourd'hui.

Klay n'aime rien d'autre que le basket, le bateau et les chiens. Le voir malheureux avec le basket, c'était dur. Il était temps pour lui et pour la franchise. On ne le dit pas souvent, mais voilà 6 ans que l'on était dans la luxury tax".

Pour rappel, Klay Thompson joue désormais pour les Dallas Mavericks, les finalistes sortants. Ce sera la première fois pour l'arrière All-Star qu'il porte un autre maillot que celui des Warriors en NBA. Il faudra un temps d'adaptation pour tout le monde, tant il a fait partie intégrante de cette dynastie qui a permis à Golden State de remporter 4 titres de champion en 9 ans.

Pour Steve Kerr, Klay Thompson avait « besoin de changer d'air »

.