Pour Steve Kerr, Klay Thompson avait « besoin de changer d’air »

Le traitement médiatique autour du départ de Klay Thompson des Warriors traduit bien l'impact que le 11ème choix de la draft 2011 a eu sur la franchise de la Bay Area et plus largement sur le microcosme NBA. Sa signature aux Mavericks après 13 saisons passées à Golden State, auréolées de 4 titres de champion, fait couler chaque jour un peu d'encre. Cette fois c'est son entraîneur chez les Dubs, Steve Kerr, qui s'exprimait sur le départ de son ex-protégé dans l'émission "Willard and Dibs" de la radio 95.7 The Game.

Le coach de Team USA est d'abord revenu sur les pépins physiques du Splash Bro et sur le tournant qu'ils ont marqué pour le joueur. "Durant la période 2014-2019, avant les blessures, Klay était imperturbable. Il n'avait pas vraiment besoin de mon aide en tant que coach. Il était simplement heureux d'être sur le terrain, et de jouer à haut niveau. Tout allait bien et il s'éclatait. Mais les choses ont changé après ses ennuis de santé."

Avant de poursuivre et de rappeler que le quintuple All-Star n'était finalement jamais redevenu lui-même après les épreuves traversées (rupture des ligaments croisés en 2019 et du tendon d'achille un an plus tard). "Il n'est jamais parvenu à retrouver son niveau. Même si je pense qu'il a parfois très bien joué pour nous sur ces dernières années, nous permettant notamment de remporter un titre en 2022. Mais dans son propre esprit et dans celui de tous les observateurs, il n'était plus le joueur qu'il était avant ses blessures. Ce qui l'a grandement perturbé."

Si l'aventure aux Warriors a pris fin de manière un peu compliquée, le projet qui se présente devant Klay Thompson aux Mavs s'annonce lui particulièrement excitant. Attendu comme le chainon manquant par Dallas, le sniper de 34 ans devrait retrouver le sommet de la conférence ouest dès la saison prochaine. Et montrer la voie vers le titre aux Texans ?