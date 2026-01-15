En cas de buyout avec Dallas, Klay Thompson ferait des Lakers sa destination prioritaire, selon une information d’ESPN Los Angeles.

Klay Thompson voudrait rejoindre les Los Angeles Lakers si sa situation venait à évoluer du côté des Dallas Mavericks. Selon John Ireland d’ESPN Los Angeles, les Lakers seraient le premier appel passé par l’entourage du joueur en cas de buyout négocié avec Dallas.

Une information qui relance l’idée d’un rapprochement entre Thompson et la franchise californienne, dans un contexte de plus en plus incertain pour les Mavericks.

Les Lakers comme destination prioritaire

D’après John Ireland, la position de l’entourage de Klay Thompson serait claire :

« Si les Mavs rachetaient le contrat de Klay Thompson, la première équipe que son agent appellerait serait les Lakers. »

Cette éventualité reste conditionnée à une décision forte de Dallas, mais elle place déjà Los Angeles comme un point de chute naturel si les Mavericks choisissaient de tourner la page.

Dallas dans une saison charnière

Les Mavericks traversent une période délicate. Entre la grave blessure à la main d’Anthony Davis, l’attente prolongée du retour de Kyrie Irving après sa rééducation du genou et un bilan de 15 victoires pour 25 défaites, la franchise texane se retrouve à un carrefour stratégique.

Si les résultats ne s’améliorent pas, Dallas pourrait être tenté de se projeter davantage sur l’avenir autour de Cooper Flagg, récent premier choix de la draft, au détriment d’objectifs immédiats.

Thompson aurait déjà pu être un Laker

Lors de la free agency 2024, les Lakers avaient pourtant formulé une offre conséquente à Klay Thompson : quatre ans pour près de 80 millions de dollars. L’arrière avait finalement opté pour un sign-and-trade de trois ans et 50 millions avec Dallas, convaincu à l’époque par le potentiel de titre des Mavericks emmenés par Luka Doncic.

Quelques mois plus tard, le transfert surprise de Doncic vers Los Angeles a profondément modifié le paysage, laissant Thompson dans une situation qu’il n’avait pas anticipée.

Un lien fort avec la franchise des Lakers

Au-delà de l’aspect sportif, Klay Thompson entretient une relation particulière avec les Lakers. Son père, Mychal Thompson, a remporté deux titres NBA avec la franchise et officie aujourd’hui comme consultant radio pour l’équipe.

Même si Thompson n’est plus le shooteur d’élite qu’il a été à son apogée, il conserve un profil capable d’apporter du spacing et de l’expérience. Cette saison, il tourne à 11,4 points et 2,5 rebonds de moyenne en 37 matches.

Une piste à surveiller

À ce stade, aucun buyout n’a été acté et Dallas n’a pas officiellement ouvert cette option. Mais le simple fait que les Lakers soient identifiés comme la destination prioritaire de Klay Thompson en cas de séparation place ce dossier parmi ceux à suivre attentivement dans les semaines à venir.

