Klay Thompson et les Warriors visent deux dates pour son retour

UPDATE : On espérait secrètement que notre plus beau cadeau de Noël serait un retour de Klay Thompson le 25 décembre. On sait depuis hier (cf ci-dessous) que le joueur des Golden State Warriors ne prendra pas part aux Christmas Games.

Il faudra être encore plus patient que prévu puisqu’il ne devrait pas revenir non plus le 28 décembre. Son comeback devrait avoir lieu en janvier selon les informations d’Adrian Wojnarowski.

D’après lui, Klay Thompson et les Golden State Warriors ont décidé qu’il reprendrait à domicile. Les deux dates envisagées sont le 9 janvier (réception des Cleveland Cavaliers) et le 18 janvier (Detroit Pistons).

La date du 3 janvier (contre le Heat) paraît plus improbable pour Wojnarowski.

Tous les fans des Golden State Warriors et ceux qui aiment Klay Thompson - ils sont nombreux - attendent avec impatience son retour sur les parquets. Si initialement le staff des Warriors visait le jour de Noël pour activer Thompson, ce ne sera malheureusement pas le cas.

Les Californiens font toujours preuve d'une extrême prudence avec le plus jeune des Splash Bros, absent depuis deux ans après une rupture des ligaments croisés et une rupture du tendon d'Achille. Ce retour ne semble toutefois être différé que de quelques jours. Selon The Athletic, Klay Thompson ne jouera pas à Phoenix le 25 décembre et sa prochaine apparition possible sera le 29 pour la réception de Denver.

Evidemment, il est possible qu'avec la première place qu'occupent les Warriors pour le moment, ils continuent de patienter et de se montrer prudents avec leur joueur, fraîchement rappelé d'un séjour avec les Santa Cruz Warriors en compagnie de James Wiseman.

Dans le même temps, on apprend que Steve Kerr a prévu de reposer ses cadres dimanche, lors du deuxième match d'un back to back à Toronto, au lendemain d'un affrontement avec les Celtics.

The Warriors don’t plan for Klay Thompson’s return on either the Dec 20th or 23rd home games, sources tell me and @ShamsCharania. He won’t come back on Christmas. So earliest possible Klay return would be Dec 28th. Still ramping up his conditioning over next couple weeks. — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 16, 2021

