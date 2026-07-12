Klay Thompson, le Heat a flairé l’opportunité…

Klay Thompson va-t-il quitter les Dallas Mavericks ? Sous contrat jusqu'en 2027, l'arrière de 36 ans dispose d'un avenir incertain au sein de la franchise texane. A ce stade de sa carrière, l'ex-joueur des Golden State Warriors ne colle plus au projet des Mavs autour de Cooper Flagg.

Ainsi, selon les informations du journaliste Marc Stein, Dallas aimerait arrêter les frais avec Thompson. Sans surprise, dans l'immédiat, les dirigeants texans privilégient l'idée d'un trade afin de récupérer quelques atouts dans l'opération. Mais l'idée d'un "buy-out" n'est pas à écarter.

Et le Miami Heat se montre particulièrement attentif à la situation du vétéran. Sur le papier, il s'agit d'un intérêt très crédible. Après le trade pour Giannis Antetokounmpo, les Floridiens sont à la recherche de plusieurs recrues pour renforcer leur effectif.

Autour du Grec et de Bam Adebayo, le Heat a cruellement besoin de talents capables de créer des espaces. Toujours considérée comme une menace à longue distance, l'ex-star des Warriors incarne une cible de choix pour Miami.

Bien évidemment, tout va dépendre du prix à payer. Pour le moment, Dallas peut prendre son temps pour tenter d'obtenir la meilleure offre possible. En tout cas, le Heat pourrait offrir à Klay Thompson une opportunité intéressante dans une formation ambitieuse.

Klay Thompson contacterait les Lakers en priorité en cas de buyout