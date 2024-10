Thompson, la Klay des Mavericks

Des fois, il suffit d’un nouveau départ. Quadruple champion NBA, multiple All-Star, binôme de son « Splash Brother » Stephen Curry, Klay Thompson ne trouvait plus sa place aux Golden State Warriors. La séparation de fait a eu lieu au moment de la Free Agency, avec la signature du vétéran aux Dallas Mavericks, mais le divorce traînait dans l’air depuis plusieurs mois maintenant. La (riche) carrière du joueur de 34 ans prend donc une autre direction. Et elle démarre fort.

Pour son tout premier match officiel avec la franchise texane, Thompson a signé une très belle performance en claquant 22 points en seulement 26 minutes. Les Mavs ont eux remporté le derby sur le parquet des San Antonio Spurs (120-109). Le vétéran a inscrit 18 de ses 22 points derrière l’arc. 6 paniers primés, c’est tout simplement un record – anecdotique, certes, mais record tout de même – pour un nouveau joueur de Dallas sur sa première sortie.

Sa prestation lui a fait du bien, ça se sentait en conférence de presse. Elle a aussi fait plaisir à ses nouveaux partenaires. Là aussi, ça se voyait que ces derniers étaient enthousiastes à l’idée de partager la gonfle avec lui. On a par exemple carrément vu Luka Doncic revenir en défense avant même que le sniper dégaine à trois-points après un décalage du Slovène. Parce que ce dernier sait très bien à qui il distribue désormais des ballons. Tout simplement à l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps.

Le fait que Klay Thompson sente la confiance de ses coéquipiers va l’aider. Il fonctionne aussi comme ça. D’ailleurs, Doncic l’a alimenté à quatre reprises sur ses six tirs lointains. La connexion est déjà là alors qu’ils jouaient ensemble pour la première fois après que la superstar ait manqué la présaison.

🎞 Grosse confiance : Luka Doncic revient en défense avant même que Klay Thompson prenne son shoot 😲

« Luka rend le jeu plus facile pas seulement pour moi mais pour tout le monde dans l’équipe. Tout gravite autour de lui. Sa qualité de passe est incroyable. Je veux juste l’aider à devenir l’un des plus grands. On sait que c’est son équipe. Mais il va avoir besoin de tout le monde pour aller là où on veut aller », soulignait Klay.

Au-delà de son adresse, l’arrière était constamment en mouvement et ça a fait des différences pour les finalistes en titre. C’est exactement ce que les dirigeants voulaient ajouter au côté de Luka et Kyrie Irving. Un spécialiste « off ball » capable d’étirer les lignes et de punir dès que la défense décide de se resserrer sur les deux meneurs.

« C’est facile avec un gars comme lui. Il suffit de le servir. Il a mis des tirs, il bougeait… il a aussi très bien défendu », notait Doncic.

L’ancien prodige du Real Madrid fait bien de souligner l’activité défensive de Thompson. C’est là encore l’un des principaux points positifs de la soirée. Il ne mettra pas toujours 22 points à 7 sur 13. Par contre, s’il continue de faire les efforts en défense, les Mavericks en sortiront forcément plus grands. Il a par exemple capté 7 rebonds et volé 3 ballons. Il ne s’agit que d’un match et il est évident trop tôt pour tirer des conclusions mais c’est le genre d’attitude et de prestation qui peut balayer les doutes et les interrogations au sujet de l’association de Doncic, Thompson et Irving.

Klay Thompson n’est plus le stoppeur qu’il incarnait avant ses deux terribles blessures – ligaments croisés du genou puis tendon d’Achille – mais il reste un défenseur plus que correct. Il l’a montré la nuit dernière. Cette implication est un bon présage pour les Mavs. Parce que mine de rien, cet effectif n’a pas de vraie faiblesse. Il est profond, avec plein d’options différentes. Kyrie disait d’ailleurs que l’équipe lui semblait plus forte, notamment en raison du leadership et de l’expérience du quadruple champion.

Il a écrit sa légende aux Warriors et c’est son passage à Golden State qui a fait de lui un futur Hall Of Famer. Mais c’est bien à Dallas qu’il a une occasion de retrouver de l’amour, de la passion et de la sérénité. Des éléments essentiels qu’il avait visiblement perdu aux Warriors. C’est exactement ce qui lui fallait. On verra si c’est aussi ce dont les Mavericks avaient besoin.