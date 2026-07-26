Klay Thompson, la priorité du Heat pour rebondir…

Le Miami Heat cherche à se renforcer après l'échec connu sur le dossier LeBron James et donne sa priorité à Klay Thompson.

La décision de LeBron James a représenté une mauvaise nouvelle pour le Miami Heat. Pleinement engagée sur ce dossier, la franchise floridienne n'a pas réussi à mettre la main sur le King, qui a choisi de rejoindre les Philadelphia Sixers.

Pour entourer Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, le Heat doit désormais s'adapter. D'après les informations du Miami Herald, les dirigeants floridiens ont récemment eu des contacts avec les représentants DeMar DeRozan, toujours libre sur le marché.

Dans le même temps, Miami a également maintenu le contact avec l'entourage de Bradley Beal, agent libre. Cependant, la priorité de Pat Riley reste Klay Thompson. Sous contrat jusqu'en 2027 avec les Dallas Mavericks, l'arrière de 36 ans a toujours la préférence de la direction du Heat.

Grâce à son expérience et son adresse extérieure, l'ex-talent des Golden State Warriors est perçu comme la meilleure option pour renforcer Miami. Il y a cependant un énorme obstacle sur ce dossier : rien ne dit que les Mavs vont accepter de libérer.

Sur le plan financier, la formation texane, loin de la "luxury tax", n'a aucune raison de le couper. Et Klay Thompson peut-il accepter de négocier un "buyout", en abandonnant plusieurs millions de dollars, pour permettre son départ pour le Heat ? La réponse à cette question s'annonce déterminante...

Où va le Heat avec Giannis Antetokounmpo ?