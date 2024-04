Klay Thompson veut prolonger aux Warriors mais…

Que fera Klay Thompson pendant l'intersaison ? Et surtout, quel contrat vont lui proposer les Golden State Warriors ? Ce sont certaines des questions les plus intéressantes de la Free Agency à venir. En effet, le contrat du vétéran arrive à expiration et il sera donc libre de signer où bon lui semble. Même si sa franchise de toujours garde apparemment sa priorité.

"Oui, je veux prolonger aux Warriors mais je veux aussi prioriser ma santé mentale et décider ce qu'il y a de mieux pour ma carrière", confie l'intéressé.

Difficile de savoir ce qu'il entend par là mais on peut deviner qu'il aimerait un rôle de titulaire. Il aurait particulièrement mal pris d'avoir été relégué sixième homme en cours de saison, même s'il a depuis retrouvé sa place dans le cinq majeur. Il voudra peut-être des garanties de Steve Kerr à ce niveau, en plus d'un salaire honorable, de préférence sur plusieurs saisons. Plusieurs équipes devraient se pencher sur le dossier de Klay Thompson, dont le Orlando Magic.

Pourquoi Klay Thompson au Magic a du sens