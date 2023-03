Klay Thompson alerte (menace ?) le reste de la Conférence Ouest

Les Golden State Warriors sont revenus à la cinquième place de la Conférence Ouest et Klay Thompson a un message à faire passer.

Les meilleures équipes de la ligue savent hausser leur niveau de jeu dans le sprint final à l’approche des playoffs. Surtout celles qui ont déjà gagné et connaissent donc le chemin des finales. Les Milwaukee Bucks en sont le meilleur exemple avec leurs 15 victoires de suite, série en cours. Les Golden State Warriors sont aussi sur la pente ascendante, même sans Stephen Curry. Menés par Jordan Poole et Klay Thompson, ils restent sur 3 victoires de suite.

La dernière en date remonte à mardi soir, avec un succès contre les Portland Trail Blazers (123-105). Un match au cours duquel les joueurs de Steve Kerr ont compté jusqu’à 23 points de retard en première mi-temps ! Ils ont complètement dominé au retour des vestiaires (75-40 sur la deuxième période) pour s’imposer de 18 points.

Voilà que les champions en titre sont remontés à la cinquième place de la Conférence Ouest, en profitant notamment des difficultés actuelles des Los Angeles Clippers et des Dallas Mavericks. Rien n’est encore joué mais les Californiens, qui étaient a priori bien partis pour se coltiner un play-in toujours délicat à négocier, sont maintenant en position de se qualifier directement pour les playoffs. Ils n’ont même qu’une seule victoire de retard sur les Phoenix Suns, quatrièmes.

« Je vous le promet, quand nous sommes en bonne santé, personne ne veut nous affronter en playoffs », jure Klay Thompson.

Plus qu’un message, ça ressemble à une menace. Mais c’est vrai que des Warriors avec Curry, Andrew Wiggins et Gary Payton II en plus peuvent vraiment faire mal. Il faudra être très costaud pour les sortir au meilleur des 7 matches.

