Comment Klay Thompson veut faire évoluer son jeu

Klay Thompson veut toujours être grand. C’est ce qu’il a déclaré après avoir passé 42 points et surtout 12 paniers primés aux Houston Rockets. L’ancien All-Star, qui a manqué deux saisons d’affilée suite à des sérieuses blessures, n’est peut-être plus aussi fort physiquement mais il se rapproche petit à petit du niveau qui était le sien. Il tourne à 22 points et 40% derrière l’arc cette saison.

Quoi qu’il arrive, il sera toujours un shooteur. L’un des plus grands de l’Histoire d’ailleurs. Mais à 33 ans, le quadruple champion NBA sent qu’il va devoir encore faire évoluer son jeu pour se maintenir parmi les meilleurs joueurs de la ligue.

« J’ai parlé avec Steve Kerr et Bruce Fraser [assistant aux Golden State Warriors]. Steve m’a expliqué comment je devais faire évoluer mon jeu. Il s’est servi de Michael Jordan comme exemple en me racontant comment il est devenu un attaquant incroyable au poste bas quand il a passé la trentaine. Je ne prétend pas être Mike mais je peux progresser dans d’autres domaines. » « Bruce m’a dit que je serai l’un des plus grands shooteurs de tous les temps quoi qu’il arrive. Il m’a dit d’aller chercher des triple-doubles et de devenir le plus polyvalent possible. Je vais essayer de vraiment prendre beaucoup de rebonds jusqu’à la fin de ma carrière. »

Klay Thompson veut se rendre utile. Et vu sa personnalité, ses qualités et son environnement, il est fort probable qu’il trouve un moyen de peser dans la ligue pendant encore de nombreuses années.

