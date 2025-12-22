Knicks : Jalen Brunson rejoint Bernard King et entre un peu plus dans l’histoire

Jalen Brunson a encore un peu plus inscrit son nom dans l’histoire des New York Knicks. Auteur d’une nouvelle prestation offensive de très haut niveau cette nuit, le meneur new-yorkais a égalé Bernard King au nombre de matchs à 45 points ou plus sous le maillot des Knicks.

Brunson a porté New York tout au long de la rencontre, imposant son rythme et sa maîtrise dans les moments clés. À chaque montée de balle, chaque isolation, le Garden savait à qui le ballon allait revenir. Cette performance s’inscrit dans une série impressionnante de sorties XXL, confirmant son statut de leader offensif incontesté de l’équipe.

Lors de cette victoire tendue contre le Heat de Miami (le grand rival historique), Jalen Brunson a battu son record de point au Garden avec 47 points à 15/26, 6/13 à trois-points, 11/11 aux FT, 3 rebonds, 8 passes, aucune perte de balle et un +/- de +10 quand il est sur le terrain. Bref, une ligne de stats de MVP.

JALEN BRUNSON NEW CAREER HIGH AT MSG 🚨 🔥 47 PTS (MSG career-best)

🔥 8 AST

C'est le 8e match à plus de 45 points de Brunson. Ce record, détenu jusque-là par Bernard King, renvoie directement aux grandes heures des Knicks des années 1980. King reste l’un des scoreurs les plus respectés de l’histoire de la franchise, symbole d’un jeu direct, physique et implacable.

En rejoignant son nom dans les livres, Brunson s’inscrit dans une lignée prestigieuse, rarement approchée depuis plusieurs décennies à New York. On rappelle que ce n'est que la 4e saison du meneur à New York et qu'il affiche cette saison sa plus forte moyenne au scoring avec 29,1 points.

« Porter ce maillot, ça implique des responsabilités. » Jalen Brunson

Après la rencontre, Jalen Brunson a tenu à replacer cette performance dans un cadre collectif. « C’est spécial, évidemment, surtout quand on parle de quelqu’un comme Bernard King. Mais ce qui compte le plus, c’est la victoire », a-t-il expliqué. « Quand mes coéquipiers me mettent dans les bonnes positions, ça rend tout plus simple. »

L’impact de Brunson dépasse désormais le simple scoring. Il contrôle le tempo, lit les défenses et assume les responsabilités quand le match se tend. Cette régularité dans l’excellence est précisément ce qui permet aujourd’hui aux Knicks de s’appuyer sur lui soir après soir, sans variation majeure dans son niveau d’engagement ou de performance.

Interrogé sur la place que ce genre de record peut occuper dans sa carrière, le meneur est resté fidèle à son discours. « Je respecte énormément l’histoire de cette franchise », a-t-il confié. « Porter ce maillot, ça implique des responsabilités. J’essaie juste de faire mon travail et d’aider l’équipe à gagner. »

En égalant Bernard King, Brunson ne signe pas seulement une ligne statistique de plus. Il confirme qu’il est devenu l’un des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire moderne des Knicks, et surtout un visage durable de la franchise. À New York, ce genre de reconnaissance n’est jamais anodin.

