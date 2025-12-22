Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Hawks : 152-150

Raptors @ Nets : 81-96

Heat @ Knicks : 125-132

Spurs @ Wizards : 124-113

Bucks @ Wolves : 100-103

Rockets @ Kings : 124-125, après prolongation

Rudy Gobert assoit un peu plus sa place dans l’Histoire

- Dennis Schröder a enfilé son costume de Captain Germany pour donner la victoire à Sacramento en prolongation contre Houston. Le meneur allemand a rentré le panier à 3 points de la gagne à 3 secondes du terme. Que ce soit dans le 4e quart-temps ou en overtime, Kevin Durant (24 pts, 10 rbds, 8 asts) a manque les deux tirs pour l'emporter. Russell Westbrook a été déterminant avec un panier à 3 points à 14 secondes de la fin du 4e QT pour égaliser et décrocher la prolongation. C'est la deuxième fois de suite que Houston perd en prolongation contre un adversaire censé être nettement inférieur, après le revrs face aux Pelicans. Maxime Raynaud, à nouveau titulaire, a posé 12 points et 14 rebonds pour son troisième double-double, avant d'être éjecté pour 6 fautes.

DENNIS SCHRODER GAME-WINNER IN OT 🚨 pic.twitter.com/j48JGvqz0Q — SportsCenter (@SportsCenter) December 22, 2025

- Mike Brown demande à corps et à cri que Jalen Brunson soit inclus dans les discussions pour le MVP et... il a sans doute raison. Le meneur des Knicks a claqué 47 points et 8 passes à 15/26 pour guider New York vers la victoire face à Miami. Le Heat est dans une mauvaise spirale (7 défaites en 8 matches) mais a tout de même poussé les locaux à s'employer, dans une soirée où Karl-Anthony Towns (2 pts, 6 rbds) était à côté de son vélo en attaque. Kel'el Ware a été impressionnant pour le Heat avec 28 points et 19 rebonds. Mohamed Diawara (3 pts en 4 min) est le seul Français à être entré en jeu dans cette partie.

JALEN BRUNSON NEW CAREER HIGH AT MSG 🚨 🔥 47 PTS (MSG career-best)

🔥 8 AST

🔥 6 3PM Knicks get their 7th win in 8 games! pic.twitter.com/fcI9B1znra — NBA (@NBA) December 22, 2025

- 152-150 sans prolongation... Non, il ne s'agit pas du score d'un ancien All-Star Game, mais bien de celui de la victoire des Bulls face aux Hawks pour ce qui est le match NBA le plus prolifique de la saison. Atlanta a de nouveau perdu (3e défaite de suite) et le retour de Trae Young (35 pts, 9 asts) continue de comporter ses complications sur le plan défensif. Matas Buzelis (28 pts) a été le meilleur marqueur de Chicago, mais aussi l'auteur du dernier point du match sur un lancer, après un panier à 3 points de Jalen Johnson (36 pts, 11 rbds, 9 asts) pour ramener Atlanta à un point dans les dernières secondes. Zaccharie Risacher (17 pts en 24 min) a shooté à 4/7 à 3 points, mais n'a pas joué les 5 dernières minutes.

- Brooklyn continue de gagner trop de matches pour son propre bien. Les Nets ont dominé Toronto au Barclays Center après avoir mené une bonne partie du match, puis été rejoints et dépassés en début de 4e quart-temps. Ce sont eux qui ont le mieux fini le match pour surprendre les Canadiens. Michael Porter Jr (24 pts, 11 rbds, 5 asts) et Noah Clowney (19 pts) ont été les deux joueurs les plus en vue du groupe de Jordi Fernandez, qui n'a qu'une victoire de moins que Charlotte et n'est qu'à deux longueurs de Milwaukee.

- Les Spurs se sont emparés de la 2e place à l'Ouest, grâce à une victoire assez sereine contre les Wizards. Victor Wembanyama, qui est à nouveau sorti du banc, n'a pas eu le plaisir de retrouver ses camarades Alex Sarr et Bilal Coulibaly, tous les deux absents. Wembanyama n'a joué que 22 minutes et a eu le temps de compiler 14 points, 12 rebonds et 2 contres, De'Aaron Fox (27 pts), Luke Kornet (20 pts, 12 rbds) et Stephon Castle (18 pts) faisant le gros du boulot en attaque. C'est la 6e victoire en 7 matches pour les Spurs.

- Les Wolves ont nettement bien joué que face à OKC, mais ils ont tout de même remporté une nouvelle victoire, cette fois contre Milwaukee. Les Bucks, qui ont compté 15 points d'avance, n'ont pu éviter une troisième défaite de suite, la faute à des paniers primés de Donte DiVincenzo et Terrence Shannon Jr dans le money time, mais aussi à un drive d'Anthony Edwards (24 pts) à 21 secondes de la fin. C'est la 9e victoire en 11 matches pour Minnesota. Rudy Gobert (11 pts, 18 rbds) est devenu le 45e joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 10 000 rebonds en carrière.