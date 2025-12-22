Rudy Gobert assoit un peu plus sa place dans l’Histoire

N’en déplaise à ses détracteurs, Rudy Gobert va finir au Hall Of Famer. C’est logique au vu de sa carrière, de ses accomplissements individuels, de sa longévité et de son impact sur les résultats collectifs de ses différentes équipes. Le pivot français n’est pas une star comme les autres, et ce n’est plus vraiment un All-Star d’ailleurs, mais son rendement est indiscutable. Il vient d’ailleurs d’atteindre une barre anecdotique mais parlante en compilant son 10 000eme rebond en carrière.

Un seuil que peu de joueurs ont franchi dans l’Histoire de la NBA étant donné qu’il est seulement le 45eme à le faire. Ça rappelle que l’intérieur 33 ans se maintient à un haut niveau depuis de nombreuses années, et ce malgré une ligue qui a beaucoup changé depuis son arrivée outre-Atlantique.

« Le basket évolue mais je pense que vous devez aussi évoluer si vous voulez continuer à avoir un impact et à faire gagner », soulignait Rudy Gobert après ses 11 points et 18 rebonds lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les Milwaukee Bucks (103-100). Il a justement changé, lui aussi. Sur des nuances. Il n’a peut-être jamais ajouté de tir ou de vrais moves au poste bas mais, peu importe. En revanche, il a constamment gagné en mobilité pour s’adapter aux exigences d’un basket moderne de plus en plus rapide et de plus en plus espacé.

Quadruple vainqueur du trophée de DPOY (un record égalé), Gobert tourne en double-double pour la dixième année de suite. Ses Timberwolves ont atteint les finales de Conférence au cours des deux dernières saisons.