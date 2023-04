Les Knicks, parole à la défense !

Avec une superbe performance défensive, les New York Knicks ont étouffé les Cleveland Cavaliers (79-99) lors du Game 3.

Les New York Knicks ne voulaient pas rater leurs premiers pas au Madison Square Garden lors de ces Playoffs. Pourtant, à 1-1 sur ce premier tour, la dynamique semblait plutôt en la faveur des Cleveland Cavaliers.

Après un Game 1 accroché et finalement en faveur des Knicks, les Cavs avaient eu de la maîtrise lors du Game 2. Avec le réveil de Darius Garland, la franchise de l'Ohio avait trouvé des solutions pour percer la défense new-yorkaise.

Problème, les solutions se sont visiblement volatilisées lors du voyage de Cleveland à New York...

Une défense de fer des Knicks !

Dès le premier quart-temps, les deux équipes ont annoncé la couleur avec un score d'un autre temps : 17-17. Comme depuis le début de cet affrontement, il y a du combat et de l'intensité. Mais cette fois-ci, les Knicks ont rapidement pris l'avantage.

Poussé par un public survolté, New York a imposé son rythme. Et surtout, les hommes de Tom Thibodeau ont fait la différence dans l'agressivité. Donovan Mitchell (9/19) et Caris LeVert (7/17) ont été les seuls à trouver quelques solutions.

Mais globalement, la défense de NY a dominé les débats. Et de loin ! A l'image d'un Garland totalement muselé : 10 points à 4/21 aux tirs. Ainsi, les Cavs ont perdu en inscrivant seulement 79 points ! Il s'agit du plus faible total en NBA cette saison !

"Nous étions totalement concentrés. Il faut rendre hommage au staff technique. Ils nous ont préparé pour ça, nous étions tous à fond derrière le plan de jeu pour l'exécuter. Nous étions tous sur la même longueur d'onde", a résumé Jalen Brunson."J'ai trouvé que nous avions une bonne activité dans l'ensemble. Une bonne intensité, des gars connectés, et un bon boulot pour gêner les tirs adverses", a noté Tom Thibodeau.

Réputé pour sa philosophie défensive, Thibodeau a pleinement réussi son coup sur cette partie. Un exemple à suivre pour parvenir à boucler cette série. Surtout qu'avec l'avantage du terrain récupéré dès le Game 1, les Knicks ont un atout XXL...

Les 5 hommes qui donnent envie de croire aux Knicks

Le MSG a joué son rôle

Il s'agit bien évidemment du Madison Square Garden ! Une salle mythique en NBA réputée et saluée pour son atmosphère si particulière. Et pourtant, dès le retour des Playoffs, cette ambiance absolument dingue reste particulièrement frappante.

La nuit dernière, elle a clairement joué un rôle déterminante. Pour annihiler de très jeunes Cavs ? Peut-être. Pour survolter les Knicks ? Oh que oui ! Avec cette énergie supplémentaire, tous les joueurs new-yorkais se sont surpassés. Défensivement pour poser les bases de ce succès autoritaires.

Mais aussi offensivement avec des explosions sur les paniers de Brunson (21 points) ou encore de RJ Barrett (19 points).

"En tant que joueur de basket, tu grandis en pensant à des moments comme ça. C'était vraiment électrique ! Et je suis vraiment heureux de revenir ici dès dimanche", a d'ailleurs souligné le Canadien. "Je m'attendais bien évidemment à ça. Enormément d'énergie et nous avons été en mesure de nous en nourrir. J'ai adoré ça", a apprécié Julius Randle.

Avec les limites liées au Covid-19 en 2021, il s'agissait de la première fois depuis 10 ans que le MSG, avec une capacité maximum, profitait véritablement d'un match de Playoffs. Et dans cette salle, les Knicks ont clairement le sentiment de pouvoir soulever des montagnes.

Une énergie contagieuse qui a totalement asphyxié Cleveland. Et pour éviter de se retrouver dos au mur dans cette série, les Cavs vont devoir s'adapter. Bon courage...

