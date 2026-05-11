Les Knicks terminent les Sixers en beauté avec un carton et un record

Les New York Knicks se sont qualifiés pour les finales de Conférence à l’Est en atomisant les Philadelphia Sixers (144-114) la nuit dernière.

New York Knicks @ Philadelphia Sixers : 144-114

Miles McBride a ouvert les vannes avec quatre paniers primés en autant de tentatives et c’est ensuite un torrent de trois-points qui s’est abattu sur les Sixers. Les Knicks ont rentré 11 de leurs 12 premiers tirs extérieurs pour rapidement se mettre à l’abri et ainsi en finir avec cette série du second tour, expédiée en quatre manches sèches. 11 paniers lointains dans le premier quart-temps donc. Un record. 18 à la mi-temps. Un record. 25 au total. Un record (égalé).

New York s’affirme comme la meilleure équipe de la Conférence Est depuis le début de ces playoffs et les joueurs de Mike Brown l’ont encore démontré avec cette démonstration offensive contre Philadelphia. Jamais une formation de Manhattan n’avait marqué autant de points à ce stade de la compétition. 144. Dont 81 en première mi-temps. Les Sixers n’ont rien pu faire devant une telle puissance de frappe offensive. Ils ont juste subi le jeu des Knicks, décidément de mieux en mieux rôdés.

La décision de faire passer davantage le jeu par Karl-Anthony Towns a été un choix payant. Le pivot dominicain régale ses coéquipiers. Il a encore délivré 10 passes décisives en seulement 20 minutes dimanche. Ça se voit qu’il prend du plaisir à occuper ce rôle de créateur et sa progression dans le domaine est bluffante. L’ajustement donne une autre dimension aux New-yorkais, qui se nourrissent des caviars de KAT match après match.

McBride a terminé avec 25 points et Jalen Brunson 22. Les Sixers ont pu compter sur 24 points à 8 sur 8 aux tirs de Joel Embiid mais ils ont rapidement agité le drapeau blanc en guise de capitulation. La relative bonne santé du Camerounais restera le principal point positif de cette campagne de playoffs de Philly, vainqueur surprise de la série contre Boston.

Les Knicks vont donc retrouver les finales de Conférence pour la deuxième saison consécutive. Un pari réussi pour Mike Brown, qui a remplacé Tom Thibodeau sur le banc après le renvoi de ce dernier. Mais New York doit désormais assumer son statut et jouer ses premières finales depuis 1999. Les Knicks affronteront les Pistons ou les Cavaliers au prochain tour.

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