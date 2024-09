Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser décortiquent le gros trade passé entre les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves, qui a vu Karl-Anthony Towns, Julius Randle et Donte Divincenzo changer de maillot.

Alors, qui sort gagnant de cet Ă©change ?

