En 2007, Kobe Bryant a failli rejoindre les Mavericks de Dirk Nowitzki. Invité dans le « Big Podcast » avec Shaquille O’Neal, Mark Cuban, l’ancien propriétaire majoritaire de Dallas, révèle qu’un transfert était sur le point de se concrétiser.

« Tu sais à quel point nous étions proches de récupérer Kobe en 2007. Mon Dieu, c’était vraiment à un cheveu », a révélé Mark Cuban dans le podcast. « J’ai parlé à Jerry Buss et on avait trouvé un accord. Kobe voulait partir, et Jerry a dit : “Si tu veux partir, on s’en occupera.” On allait échanger Josh Howard, Jason Terry et des choix de draft, mais pas Dirk (Nowitzki). J’ai dit : “N’importe qui sauf Dirk.” »

« Kobe était partant, Jerry était prêt à le faire, mais Mitch Kupchak a réussi à dissuader Jerry », a-t-il poursuivi. « Ça allait vraiment se produire. Je me souviens avoir dit à un gars : “Kobe va devenir un Maverick”, et je pensais que c’était dans la poche. Mais Mitch Kupchak est intervenu et, paf, tout est tombé à l’eau. La suite, vous la connaissez. »

Finalement, Kobe Bryant est resté aux Lakers, où il a terminé sa carrière. Pour le convaincre de rester à Los Angeles, la franchise a récupéré Pau Gasol dans un transfert avec les Grizzlies, une transaction qui a permis à Bryant de remporter deux titres en 2009 et 2010. Les choses se sont aussi bien terminées pour les Mavericks, qui ont décroché le titre juste après Los Angeles, en 2011. Jason Terry, initialement inclus dans l’échange, a joué un rôle essentiel dans cette campagne de playoffs, aux côtés de Dirk Nowitzki et Jason Kidd.

