Klay Thompson sent « un potentiel spécial » à Dallas

Vexé par la gestion des Golden State Warriors, Klay Thompson a décidé de quitter les Dubs cet été. Sur le marché, l'arrière a eu plusieurs opportunités. On sait par exemple que les Los Angeles Lakers lui ont réalisé une offre financière plus importante que les Dallas Mavericks.

Mais le joueur de 34 ans a donné sa priorité aux Texans. Avec un contrat à 50 millions de dollars sur 3 ans. Si ce deal reste bien évidemment intéressant, le quadruple champion NBA a donc privilégié l'aspect sportif.

Pourquoi ? Car il pense pouvoir faire une différence chez le finaliste malheureux de la saison 2023-2024.

"Je suis vraiment impatient. C'est un tout nouveau chapitre de ma carrière, qui a le potentiel d'être vraiment spécial. L'équipe était si proche du titre l'année dernière - à trois victoires - et je sais que nous avons les ingrédients pour réussir.

Nous devons simplement rester unis et construire semaine après semaine. Je sais que nous pouvons faire quelque chose de spécial, et c'est la raison pour laquelle je suis ici très tôt, juste pour me faire une idée de la ville. Puis je prends du plaisir", a confié Klay Thompson pour le Dallas Hoop Journal.

Il sera très intéressant de voir le niveau de Klay Thompson à Dallas. Tout d'abord car il sera particulièrement revanchard. Mais aussi par rapport à son intégration dans le collectif des Mavs. Car effectivement, à un bon niveau, son apport peut permettre à cette équipe de passer un nouveau cap.

