Kobe Bryant avait trouvé comment défendre sur Stephen Curry

Lou Williams n'a joué qu'une saison avec Kobe Bryant, en 2015-2016, la dernière de la carrière du Black Mamba en NBA. Les Los Angeles Lakers avaient fini bons derniers à l'Ouest et avant-derniers au général. Ce n'était évidemment pas de nature à mettre Kobe de bonne humeur ou dans les meilleures dispositions, mais Williams a quand même gardé quelques souvenirs précieux de cette expérience. Notamment ce qui avait trait au QI basket de Kobe Bryant, même à 37 ans, particulièrement en défense.

C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage dans l'émission Knuckleheads, avec Darius Miles et Quentin Richardson.

"J'aurais aimé être avec Kobe plus tôt dans sa carrière, quand il était en mode attaque. De temps en temps, je l'entendais quand même dire des dingueries et je me disais : 'bon sang, ce gars-là pense vraiment différemment, il est à un tout autre niveau que nous'. Si j'avais eu ça à mon arrivée en NBA, j'en aurais beaucoup plus tiré profit.

Je me souviens d'un match à Denver. On se faisait botter le cul. Kobe a dit : 'Je vais défendre sur Will Barton en deuxième mi-temps et il ne va même pas exister'. Will avait déjà 25 points à la pause, donc on lui a dit : 'OK, vas y OG'. Barton n'a mis que deux points après...

Une autre fois, on jouait contre Golden State. C'était au moment où Stephen Curry commençait vraiment à prendre feu, à devenir Le Chef. Kobe est venu vers nous à un moment et il nous a dit : 'J'ai trouvé, putain ! J'ai trouvé ! Il n'aime pas quand on se met sur son côté. Il peut shooter quand tu es devant lui, derrière lui, mais quand tu es sur le côté, il n'aime pas ça. Je vais défendre sur lui en deuxième mi-temps.

Là aussi, il l'a éteint".

Kobe Bryant respectait beaucoup Stephen Curry et ce dernier l'avait récemment expliqué.

Quand Phil Jackson trouvait Kobe Bryant plus complet que Michael Jordan