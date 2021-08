Quand Kobe Bryant venait dominer tout le monde à la Drew League

Kobe Bryant aurait fêté ses 43 ans hier. L’occasion de ressortir de nombreuses anecdotes au sujet de l’un des plus grands basketteurs de tous les temps. Comme celle contée par DeMar DeRozan, originaire de Los Angeles et grand admirateur du Black Mamba. L’ancien All-Star revient sur le jour où Bryant s’est pointé à la ligue estivale de la cité des anges, la Drew League, pour malmener les petits jeunes.

Kobe Bryant, adieu légende

« On savait que Kobe viendrait et du coup on s’est tous pointés. (…) Je ne sais pas s’il s’est étiré dans la voiture ou quoi mais il est arrivé et il s’est direct mis à jouer. On essayait de se relayer avec James [Harden] en défense sur lui. C’était un match serré. Les agents de sécurité ont essayé de lui faire quitter le terrain cinq minutes avant la fin. Mais il n’a pas voulu. Il a mis le game winner », se souvient le nouveau joueur des Chicago Bulls.