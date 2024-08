Kobe Bryant-Jeremy Lin : comment ils se sont brouillés et rabibochés

Jeremy Lin était l'invité de Matt Barnes dans l'émission All the Smoke et il a évoqué sa relation conflictuelle avec Kobe Bryant, à l'époque où ils jouaient ensemble aux Los Angeles Lakers. Les deux hommes ont fait partie de la "pire" équipe de l'histoire de la franchise, lors de l'avant-dernière saison de Kobe en NBA.

"A cette époque, Kobe revenait de sa blessure au tendon d'Achille. C'était le Kobe de 35 ans, mais avec l'esprit du Kobe de 25 ans. Il voulait prouver au monde, et aux journalistes, qu'il pouvait revenir de sa blessure. Il était intense et voulait leur donner tort. Il y a des matches où il prenait 45 tirs et où ça nous tuait. Le reste de l'équipe et moi-même, nous avions des idées différentes sur ce qu'il fallait faire et parfois on se prenait la tête.

A ce moment-là, il dormait 2 à 3 heures par nuit et moi j'étais debout en pleine nuit en train de regarder de la vidéo parce qu'on avait perdu. On s'écrivait des messages et on se disputait. A un moment, je lui ai dit : 'Tu es Kobe. J'essaye d'apprendre de toi. Je suis d'accord pour tout, tant que tu me parles comme à un homme. Ne me parle pas comme à un enfant et respecte moi'. [...] A un moment j'en ai eu marre et c'est aussi pour ça que je l'ai envoyé paître un jour en match, parce que je ne voulais pas que ça recommence.

Après cette conversation par messages, on ne s'est pas parlé sur les quatre derniers mois de la saison. Personne ne le savait dans l'équipe. J'étais prêt à l'accepter et j'ai dit ce que j'avais à dire. S'il avait décidé de ne plus me parler pour ça, pas de problème, je vivrais avec ça. Plus tôt dans ma carrière, il y a des fois où je n'ai pas dit ce que j'avais à dire et on me la faisait à l'envers.

Donc on n'a pas parlé sur les quatre derniers mois et la saison suivante était sa dernière. Moi, j'étais à Charlotte et je jouais très bien. En plein milieu d'un match, on a enterré la hache de guerre. On a commencé à se reparler, à se demander comment allaient nos familles. Et même après le match, on a recommencé à s'envoyer des messages. Il me donnait des conseils sur mon jeu. [...]

J'ai grandi dans une culture asiatique, où on te dit de ne pas marcher sur les pieds des autres et de ne pas déranger. Je crois aujourd'hui qu'avec ce qui s'est passé et le fait qu'il ne m'ait pas parlé pendant quatre mois, c'était un signe de respect, parce que je l'avais confronté alors que d'autres non. Voilà quelle a été mon expérience avec Kobe Bryant. J'ai beaucoup appris et beaucoup grandi."

Il y a une forme de réconfort pour Jeremy Lin dans le fait de s'être réconcilié avec Kobe Bryant avant son décès tragique en 2020.